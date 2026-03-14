Fahrerflucht Unfallflucht auf Pisten – Skifahrer bleiben oft unerkannt

Dabei hat die Alpinpolizei immer mehr zu tun. "Wir stellen fest, dass die Unfallzahlen tendenziell nach oben gehen und damit auch die Unfallfluchten. Wir haben das Problem, dass wir sehr viele Skifahrer auf der Piste haben", sagt Habersetzer. Bei steigender Zahl der Skifahrer und Snowboarder werde das Fahrkönnen insgesamt schlechter.

Schweiz ohne Fahrerflucht-Probleme

Anders stellt sich die Lage in der Schweiz dar. Dort berichten Polizeibehörden bislang nicht von besonderen Problemen mit Fahrerflucht auf Pisten.

"Wir stellen keine Häufung von Fahrerflucht fest. Wenn etwas verursacht wird, wird in der Regel auch dageblieben. Wir erleben keinen Wildwuchs. Problem bei Unfällen ist vielmehr die Selbstüberschätzung. Das Material wird immer besser, man kann immer schneller fahren, aber das Können wird selbst überschätzt", sagt Polizeisprecher Markus Walser aus Graubünden.

Polizeisprecher Daniel Imboden sagt für Wallis: "Das ist bei uns kein Thema. In der Regel haben wir klassische Fahrerflucht nicht."

Skistock-Schlägerei

Ein für Habersetzer neues Phänomen sind handgreifliche Auseinandersetzungen auf der Piste. In einem Fall habe es in dieser Saison eine Prügelei an einer Liftschlange gegeben, in einem anderen seien zwei Wintersportler mit Skistöcken aufeinander losgegangen.

Experten sehen eine niedrigere Schwelle für Gewalt auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, etwa in der Kommunalpolitik. Dort scheinen Politiker öfter Opfer tätlicher Angriffe zu werden als früher.

Oben wie unten

Wie im Tal, so am Berg – so sieht es der Sprecher der Bergwacht Bayern, Roland Ampenberger. Freiheit, Verantwortung, Respekt und Rücksicht wünschten sich alle. "Immer dann, wenn es eng wird, stehen diese Werte jedoch in Frage oder es kommt zur Missachtung. In der Stadt, auf der Autobahn, genauso aber auch am vollen Parkplatz, auf der Skipiste, an übervölkerten Gipfeln und Anstiegen, sommers wie winters", sagt Ampenberger.

Bei ihren jährlich bis zu rund 8.500 Einsätzen begegne die Bergwacht in Bayern immer wieder diesem Phänomen. Die Berge seien hier grundsätzlich keine Ausnahme. "Dennoch sind Entgleisungen sicherlich weniger anzutreffen als in der urbanen Welt. Die Freiheit am Berg fordert von uns, Verantwortung zu übernehmen, im Notfall zu helfen und auf andere zu achten."