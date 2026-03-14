Fahrerflucht Unfallflucht auf Pisten – Skifahrer bleiben oft unerkannt

Anders stellt sich die Lage in der Schweiz dar. Dort berichten Polizeibehörden bislang nicht von besonderen Problemen mit Fahrerflucht auf Pisten. "Wir stellen keine Häufung von Fahrerflucht fest. Wenn etwas verursacht wird, wird in der Regel auch dageblieben", sagt Polizeisprecher Markus Walser aus Graubünden. Polizeisprecher Daniel Imboden sagt für Wallis: "Das ist bei uns kein Thema. In der Regel haben wir klassische Fahrerflucht nicht."