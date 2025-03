Ein Lieferfahrzeug hat am Freitag bei seiner Fahrt durch Dietzhausen eine erhebliche Menge Motoröl verteilt. Das Auto hielt erst am Ortseingang Wichtshausen mit Motorschaden, wie aus dem Polizeibericht vom Sonntag hervorgeht. Die Polizei schreibt von einer Unfallflucht. Am Steuer saß ein 20-jähriger Fahrer.