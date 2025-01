Der Junge wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und gab das Kennzeichen des Fahrzeugs an die Polizei weiter. So fassten die Beamten den mutmaßlichen Unfallfahrer wenig später: Er parkte auf einem nahegelegenen Parkplatz. Ihn erwarte eine Anzeige, hieß es.