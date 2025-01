Sein Auto schlingerte und prallte gegen die Leitplanke. So stieß es in die Rückseite eines Kleintransporters links daneben. Der Transporter schrammte auf einer Betonwand links entlang und fiel auf die Seite. Der 18-Jährige kam mit dem Wagen auf einem Grünstreifen neben der Straße zum Stehen und flüchtete zu Fuß in den Wald. Die Polizei suchte ihn am Dienstag mit Hubschrauber, Suchhunden und der Feuerwehr.