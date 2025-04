Der 35 Jahre alte Fahrer des Autos erfasste demnach am Samstag in Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) das Motorrad. Dadurch sei der 56-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Standstreifen und ins Schlingern geraten und in einen Grünstreifen neben der Autobahn gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Das Motorrad des Mannes blieb dem Sprecher zufolge erst etwa 100 Meter weiter in einem Grünstreifen liegen.