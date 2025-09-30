Fahrerflucht: Autofahrer lässt schwer verletztes Kind nach Unfall liegen

Polizei sucht hellen Pkw

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen sehr hellen, größeren Pkw gesehen haben, einen SUV oder einen Kombi. Hinweise auf Teile des Kennzeichens werden nach Angaben der Ermittler noch ausgewertet. Der Unfallort ist dem Polizeisprecher zufolge keine Durchgangsstraße. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Fahrer einen Bezug zur Region habe und dort vielleicht auch regelmäßig unterwegs sei. Hilfreich seien auch Hinweise auf Autos mit einem frischen Schaden am Kühler, der Motorhaube oder der Frontscheibe.