Fahrerflucht: Autofahrer erfasst 15-Jährige und lässt sie verletzt liegen

Fürth (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat in Fürth eine 15-jährige Fußgängerin mit seinem Wagen angefahren und das Mädchen anschließend mit schweren Verletzungen liegen gelassen. Der 28-Jährige kam am Dienstagmittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab, geriet auf den Gehweg und rammte das Mädchen von hinten, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurde die 15-Jährige über einen Gartenzaun geschleudert und schlug nach mehreren Metern auf einem Rasen auf. Sie kam mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.