Mit voller Wucht über einen Gartenzaun: Ein Autofahrer flieht, die Schwerverletzte bleibt zurück. Kurz darauf treffen Polizisten in einer Wohnung auf den Fahrer – mit einer Alkoholflasche in der Hand.

Fahrerflucht: Autofahrer erfasst 15-Jährige und lässt sie verletzt liegen
Nach dem Unfall flüchtet der Mann. Am nächsten Tag sucht die Polizei nach dem Tatwagen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Fürth (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat in Fürth eine 15-jährige Fußgängerin mit seinem Wagen angefahren und das Mädchen anschließend mit schweren Verletzungen liegen gelassen. Der 28-Jährige kam am Dienstagmittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab, geriet auf den Gehweg und rammte das Mädchen von hinten, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurde die 15-Jährige über einen Gartenzaun geschleudert und schlug nach mehreren Metern auf einem Rasen auf. Sie kam mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.

Streife trifft in Wohnung auf Unfallflucht-Fahrer

Der Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß noch einige Meter weiter, lief zur Unfallstelle zurück und setzte seine Fahrt dann aber fort. Die Polizei ermittelte die Wohnadresse des Fahrzeughalters. Dort trafen die Beamten auf den 28-jährigen Unfallfahrer – er kam ihnen mit einer Flasche Alkohol entgegen. Bei dem Fahrer handelt es sich laut Polizei nicht um den Fahrzeughalter.

Das Unfallauto war zunächst nicht aufzufinden; der 28-Jährige verriet den Standort nicht. Mit einem Polizeihubschrauber suchten die Beamten daraufhin nach dem Wagen – und fanden ihn am Mittwochnachmittag. Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ein Blutalkoholgutachten soll klären, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt betrunken war.