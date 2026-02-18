Fahrer verletzt: 49-Jähriger prallt bei Viernau an Baum

Auf der Landstraße zwischen Viernau und Schwarza im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 49-jähriger Mann aus Meiningen mit seinem BMW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.
Der Unfall passierte am späten Dienstagnachmittag. Aus bislang noch unbekannten Gründen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum am Straßenrand. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.
Bei der Unfallaufnahme entstand bei den Beamten des Inspektionsdienstes Suhl der Verdacht, dass der Fahrer berauschende Mittel konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde deshalb angeordnet. Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen.
Die Polizei erinnert daran, dass die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erfordert. Berauschende Mittel hätten dort nichts verloren, egal ob Medikamente, Alkohol oder Betäubungsmittel.
Die begonnene Fastenzeit sei ein guter Anlass, dauerhaft Abstand von solchen Stoffen zu nehmen und so zur Verkehrssicherheit beizutragen.