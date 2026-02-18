 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. 49-Jähriger prallt bei Viernau an Baum

Fahrer verletzt 49-Jähriger prallt bei Viernau an Baum

Ein 49-jähriger Meininger ist zwischen Viernau und Schwarza mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Verdacht: berauschende Mittel.

Fahrer verletzt: 49-Jähriger prallt bei Viernau an Baum
1
Polizei im Einsatz nach einem Verkehrsunfall. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Auf der Landstraße zwischen Viernau und Schwarza im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 49-jähriger Mann aus Meiningen mit seinem BMW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Unfall passierte am späten Dienstagnachmittag. Aus bislang noch unbekannten Gründen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum am Straßenrand. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie

Unfall bei Jüchsen: Skoda biegt ab, Ford kracht rein

17.02.2026 15:40 Unfall bei Jüchsen Skoda biegt ab, Ford kracht rein

Auf der Landstraße zwischen Jüchsen und Haina sind am Montagnachmittag zwei Autos im Gegenverkehr zusammengestoßen. Ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt.

Bei der Unfallaufnahme entstand bei den Beamten des Inspektionsdienstes Suhl der Verdacht, dass der Fahrer berauschende Mittel konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde deshalb angeordnet. Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen.

Fastenzeit als Anlass

Die Polizei erinnert daran, dass die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erfordert. Berauschende Mittel hätten dort nichts verloren, egal ob Medikamente, Alkohol oder Betäubungsmittel.

Die begonnene Fastenzeit sei ein guter Anlass, dauerhaft Abstand von solchen Stoffen zu nehmen und so zur Verkehrssicherheit beizutragen.