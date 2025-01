Fahrer verletzt Kleinwagen prallt gegen Telefonmasten

Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochabend die Landstraße von Leimrieth in Richtung Bedheim. Laut Polizeibericht verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Straßengraben und prallte gegen zwei Telefonmasten. Diese wurden von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr entfernt, um ein Umfallen auf die Straße zu verhindern. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille bei dem 50-Jährigen fest. Eine Blutentnahme war die Folge.