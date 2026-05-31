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  4. Lastwagen mit Obst geht in Flammen auf – Sperrung der A3

Fahrer prallt gegen Leitwand Lastwagen mit Obst geht in Flammen auf – Sperrung der A3

Feuer, zerstörte Leitplanken und ein ausgebrannter Lastwagen voll mit Obst: Auf der A3 geht am Morgen nichts mehr. Wie lange soll die Autobahnstrecke in der Oberpfalz gesperrt bleiben?

Fahrer prallt gegen Leitwand: Lastwagen mit Obst geht in Flammen auf – Sperrung der A3
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Der Sattelzug brennt komplett aus. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein mit Obst beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Flammen aufgegangen. Der Fahrer prallte am frühen Morgen im Baustellenbereich zwischen Neumarkt-Ost und Velburg nach Angaben eines Polizeisprechers aus Unachtsamkeit gegen eine Betonleitwand. Dabei riss der Dieseltank auf und das Gespann geriet in Brand. Zudem wurden über mehr als 200 Meter Leitplanken beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wie der Sprecher weiter sagte.

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Die A3 ist seitdem in Richtung Passau in dem Bereich gesperrt. "Das wird noch einige Stunden dauern", sagte der Sprecher. Die Bergung des ausgebrannten Fahrzeugs gestalte sich schwierig. Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.