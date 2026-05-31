Fahrer prallt gegen Leitwand: Lastwagen mit Obst geht in Flammen auf – Sperrung der A3

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein mit Obst beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Flammen aufgegangen. Der Fahrer prallte am frühen Morgen im Baustellenbereich zwischen Neumarkt-Ost und Velburg nach Angaben eines Polizeisprechers aus Unachtsamkeit gegen eine Betonleitwand. Dabei riss der Dieseltank auf und das Gespann geriet in Brand. Zudem wurden über mehr als 200 Meter Leitplanken beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wie der Sprecher weiter sagte.