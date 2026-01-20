Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 89 in Fahrtrichtung Hildburghausen, unmittelbar vor der Esso Tankstelle, ein Verkehrsunfall. Ein Auto geriet aus bislang ungeklärter Ursache, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, die den Fahrer blendete, von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen, die durch die eingetroffenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eisfeld gerettet werden konnten.