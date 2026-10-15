Fahrer leicht verletzt: Silozug in Nordhausen umgekippt - über 30.000 Euro Schaden

Niedergebra (dpa/th) - Ein Silozug ist in Niedergebra (Landkreis Nordhausen) auf die Seite gekippt. Dabei ist ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro entstanden. Der Fahrer suchte am Mittwochabend auf dem Parkplatz Galgenberg nach einem Ort für seine Ruhezeit, wie die Polizei mitteilte. Er habe keinen Parkplatz gefunden und sei wieder auf die Autobahn 38 in Richtung Göttingen aufgefahren. Demnach geriet der Fahrer mit den Reifen auf den unbefestigten Teil der Auffahrtsspur und kippte nach rechts.