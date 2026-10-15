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Fahrer leicht verletzt Silozug in Nordhausen umgekippt - über 30.000 Euro Schaden

Der Fahrer findet am Parkplatz Galgenberg in Niedergebra keinen Platz für seine Ruhezeit und fährt zurück auf die Autobahn 38. Kurz darauf kommt es zum Unfall.

Fahrer leicht verletzt: Silozug in Nordhausen umgekippt - über 30.000 Euro Schaden
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Der Fahrer geriet mit den Reifen auf den unbefestigten Teil der Auffahrtsspur und kippte nach rechts. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Niedergebra (dpa/th) - Ein Silozug ist in Niedergebra (Landkreis Nordhausen) auf die Seite gekippt. Dabei ist ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro entstanden. Der Fahrer suchte am Mittwochabend auf dem Parkplatz Galgenberg nach einem Ort für seine Ruhezeit, wie die Polizei mitteilte. Er habe keinen Parkplatz gefunden und sei wieder auf die Autobahn 38 in Richtung Göttingen aufgefahren. Demnach geriet der Fahrer mit den Reifen auf den unbefestigten Teil der Auffahrtsspur und kippte nach rechts.

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Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Während der Bergungsarbeiten musste die rechte Spur der Autobahn über mehrere Stunden gesperrt werden, wie es hieß.