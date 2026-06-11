 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Lkw mit Wein und Sekt kippt auf A4 um – 150.000 Euro Schaden

Fahrer leicht verletzt Lkw mit Wein und Sekt kippt auf A4 um – 150.000 Euro Schaden

Bei Eisenach fährt ein Lastwagen in einen Graben und kippt um. Geladen hat der Sattelzug Sekt- und Weinflaschen, die sich neben der Autobahn verteilen.

Fahrer leicht verletzt: Lkw mit Wein und Sekt kippt auf A4 um – 150.000 Euro Schaden
1
Ein Sattelzug voll beladen mit Sekt und Wein kippt auf der A4 um. Foto: -/Autobahnpolizeiinspektion Thüringen/dpa

Eisenach (dpa/th) - Ein mit Wein und Sekt voll beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 4 bei Eisenach von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben umgekippt. Der 33 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Morgen leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall riss das Dach des Sattelanhängers auf, die Ladung verteilte sich daraufhin im Seitengraben. 

Nach der Werbung weiterlesen

Ein Teil der beladenen Flaschen zerbrach dabei. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 150.000 Euro. Die Fahrbahn Richtung Dresden war zum Teil gesperrt, inzwischen seien der mittlere und der linke Fahrstreifen wieder frei. Es komme nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Warum der Lastwagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht klar.