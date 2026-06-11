Fahrer leicht verletzt: Lkw mit Wein und Sekt kippt auf A4 um – 150.000 Euro Schaden

Eisenach (dpa/th) - Ein mit Wein und Sekt voll beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 4 bei Eisenach von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben umgekippt. Der 33 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Morgen leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall riss das Dach des Sattelanhängers auf, die Ladung verteilte sich daraufhin im Seitengraben.