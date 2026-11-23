Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist in Niederbayern beim Abladen von Klärschlamm mit in die Grube gekippt. Der 52 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall auf einem Firmengelände in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er habe sich mit Hilfe anderer Menschen aus dem Fahrzeug befreien können und sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.