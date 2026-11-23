Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist in Niederbayern beim Abladen von Klärschlamm mit in die Grube gekippt. Der 52 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall auf einem Firmengelände in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er habe sich mit Hilfe anderer Menschen aus dem Fahrzeug befreien können und sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Fahrer leicht verletzt Lastwagen kippt beim Abladen in Klärschlamm-Grube
dpa 23.11.2026 - 11:03 Uhr