Fahrer hatte Glück im Unglück: Fahrer schüttet sich Kaffee über Beine - Unfall mit Folgen

Kulmbach (dpa/lby) - Weil sich ein Autofahrer heißen Kaffee über die Beine geschüttet hat, ist der 26-Jährige in Oberfranken mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Das Auto rammte noch einen Hydranten und blieb schließlich in einem Straßengraben stehen. Der Hydrant wurde durch den Unfall beschädigt und Wasser verteilte sich auf dem Asphalt. Zudem wurden durch den Aufprall Pflastersteine aus dem Gehweg gerissen. Sie lagen gemeinsam mit Fahrzeugteilen auf der Straße.