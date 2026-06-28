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  4. Fahrer schüttet sich Kaffee über Beine - Unfall mit Folgen

Fahrer hatte Glück im Unglück Fahrer schüttet sich Kaffee über Beine - Unfall mit Folgen

Ausströmendes Wasser, ein beschädigter Hydrant und herausgerissene Pflastersteine sind das Ergebnis eines Unfalls in Oberfranken. Warum der Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Fahrer hatte Glück im Unglück: Fahrer schüttet sich Kaffee über Beine - Unfall mit Folgen
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Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Kulmbach (dpa/lby) - Weil sich ein Autofahrer heißen Kaffee über die Beine geschüttet hat, ist der 26-Jährige in Oberfranken mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Das Auto rammte noch einen Hydranten und blieb schließlich in einem Straßengraben stehen. Der Hydrant wurde durch den Unfall beschädigt und Wasser verteilte sich auf dem Asphalt. Zudem wurden durch den Aufprall Pflastersteine aus dem Gehweg gerissen. Sie lagen gemeinsam mit Fahrzeugteilen auf der Straße. 

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Ersthelfer versorgten den Fahrer sowie seinen 30 Jahre alten Beifahrer. Beide erlitten leichte Verletzungen. Zunächst waren die Einsatzkräfte von schwereren Verletzungen des Fahrers ausgegangen und hatten den 26-Jährigen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Straße hat nach dem Unfall komplett gereinigt werden müssen. Wie viel Wasser durch den Hydranten auf die Straße lief, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht beantworten.