Fahren unter Drogeneinfluss: Positiver Drogentest bei Fahrschüler am Steuer

Unterhaching (dpa/lby) - Die Polizei hat in Unterhaching (Landkreis München) einen Fahrschüler unter Cannabiseinfluss gestoppt. Nach Angaben der Polizei fiel ein Drogenschnelltest bei dem 21-Jährigen positiv aus.
Ein 21-Jähriger sitzt am Steuer eines Fahrschulautos, der Fahrlehrer daneben. Bei einer Kontrolle schlägt der Drogenschnelltest an – was der Fahrschüler dazu sagt.
Unterhaching (dpa/lby) - Die Polizei hat in Unterhaching (Landkreis München) einen Fahrschüler unter Cannabiseinfluss gestoppt. Nach Angaben der Polizei fiel ein Drogenschnelltest bei dem 21-Jährigen positiv aus.
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Demnach kontrollierten Beamte am Mittwoch ein Fahrschulauto. Am Steuer saß der 21-Jährige, sein Fahrlehrer befand sich auf dem Beifahrersitz. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten den Angaben zufolge drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrschüler fest und untersagten ihm anschließend die Weiterfahrt.
Der 21-Jährige gab demnach an, Cannabis konsumiert zu haben und Cannabis-Patient zu sein. Er habe jedoch mehr konsumiert als ärztlich verordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.