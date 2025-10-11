Autonomes Fahren in Ilmenau – was für Unwissende zunächst nach Kleinstadt-Science-Fiction klingt, ist schon länger Realität. Denn in der Vergangenheit waren gleich zwei vermeintlich fahrerlose Fahrzeuge auf Ilmenaus Straßen unterwegs. Da war der autonome Kleinbus Camil, der in gemächlicher Geschwindigkeit auf einer ausgewählten Strecke zwischen dem Campus der TU Ilmenau und dem Bahnhof entlangtuckerte, dabei wirklich zahlende Fahrgäste umherkutschierte und für den Notfall einen menschlichen Operator an Bord hatte. Seit Mai ist Camil aber Geschichte.