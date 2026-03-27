Fahren im Alter - was tun? Unfälle mit Senioren entfachen Debatte um Fahrtüchtigkeit

Was sind Argumente für oder gegen verpflichtende Überprüfungen?

Interessenverbände bewerten solche verpflichtenden Maßnahmen sehr unterschiedlich. Der ADAC lehnt verpflichtende Fahrtüchtigkeitsprüfungen ab einem bestimmten Alter ab. Begründet wird das unter anderem damit, dass Alterungsprozesse individuell sehr verschieden verlaufen und entscheidend eher Gesundheitszustand und Fahrerfahrung seien. Außerdem seien Tests nur Momentaufnahmen und könnten trügerische Sicherheit erzeugen.

Der Tüv-Verband schlägt ein Stufenmodell vor: zunächst sogenannte freiwillige Rückmeldefahrten, ab 75 Jahren sollten Rückmeldefahrten aus Sicht des Verbands regelmäßig und verpflichtend werden.

Der Landesseniorenrat Thüringen bewertet verpflichtende Überprüfungen aufgrund des Alters wegen des Diskriminierungsrisikos kritisch. Er befürwortet freiwillige Angebote. Diskutiert werden kann aus seiner Sicht aber, ob Checks bei ärztlich festgestellter Indikation obligatorisch sein müssen.

Seniorenverbände verweisen darauf, dass die Mobilität ein entscheidender Faktor bei der Teilhabe im Alltag sei. Es wird allerdings auch betont, dass bestimmte Krankheiten wie Demenz klar mit Fahruntauglichkeit einhergehen können.

Was sind die Unterschiede zwischen Fahreignungstest, Gesundheitscheck und Rückmeldefahrten?

Verpflichtende Fahrtauglichkeits-Tests allein aufgrund des Alters gibt es in Deutschland nicht. Nach dem Entzug des Führerscheins, etwa wegen Gewalt- oder Drogendelikten oder wegen zu vieler Punkte in Flensburg, können aber medizinisch-psychologische Untersuchungen (MPU) angeordnet werden. Sie werden von Verbänden wie dem ADAC oder dem Tüv aber auch abgelehnt, weil sie nur eine Momentaufnahme seien und zu einer trügerischen Sicherheit führen könnten.

Gesundheitschecks sind freiwillig und werden etwa vom ADAC empfohlen, etwa was das Sehvermögen betrifft. Auch Seniorenverbände sprechen sich dabei für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Senioren und Ärzten aus.

Sogenannte Rückmeldefahrten können Senioren etwa bei einer Fahrschule buchen - sind keine Prüfung im klassischen Sinne, sondern eine Fahrt mit Beobachtung und anschließender Rückmeldung, die helfen soll, die eigene Fahrkompetenz realistischer einzuschätzen.

Welche Warnzeichen im Alltag sprechen dafür, dass ich Unterstützung brauche?

Seniorenvertretungen verweisen bei den Warnzeichen vor allem auf das Zusammenspiel nachlassender Fähigkeiten, nicht nur auf ein einziges Problem wie etwa die Sehstärke. Als Risikofaktoren nennt der Landesseniorenrat Thüringen insbesondere Einschränkungen beim Sehen, bei der Reaktionsgeschwindigkeit und bei der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit; relevant sei außerdem das Hören, weil Ältere auch als Fußgänger oder Radfahrende Verkehrsteilnehmer seien.

Welche Hilfsangebote gibt es?

Als Ansprechpartner kommen je nach Region etwa unabhängige Sachverständige für freiwillige Rückmeldefahrten in Betracht, auch Auffrischungsangebote und Fahrsicherheitstrainings werden angeboten, etwa vom ADAC, dem Tüv oder Fahrschulen.

Weil Senioren aber nicht nur als Auto-, sondern auch als Radfahrer am Verkehr teilnehmen und bei Unfällen besonders gefährdet sind, werden regional auch hier spezielle Angebote gemacht. In Sachsen-Anhalt starten ab April unter anderem mehrere Volkshochschulen entsprechende Kurse.