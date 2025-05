Berlin - Der Fahrtenvermittler und Essenslieferant Uber wird künftig in Deutschland auch den Transport von Gegenständen vermitteln. Der neue Service "Uber Courier" sei von sofort an in Berlin, Köln, München, Frankfurt,‬ Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Mannheim verfügbar, teilte das Unternehmen in Berlin mit.‬ In Großbritannien wurde der Dienst vor einer Woche eingeführt.