Münsing (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 95 mit neun beteiligten Fahrzeugen ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gestern am späten Abend bei Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in Fahrtrichtung München. Laut Polizei wird der Unfallhergang noch ermittelt. Neben der schwer verletzten Frau sei ein Mann mittelschwer verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung München sei noch bis voraussichtlich 9.00 Uhr gesperrt.