„Ach Leute, das muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein.“ Das hat Frank Ullrich mit als Erstes gedacht, als er seinen Namen als Kandidaten für die Aufgabe des Fahnenträgers bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo gehört hat. Der gebürtige Trusetaler und heute in Suhl lebende Biathlon-Champion hatte seinen Hut vier Jahre zuvor ungewollt selbst in den Ring geworfen. Drei Medaillen – darunter einmal Gold im Sprint – hatte Ullrich von den Spielen in Lake Placid mit nach Hause gebracht. Kein Wunder also, dass ihn die Sportführung der DDR in Betracht zog.