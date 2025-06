Kreistag Nordhausen will demnächst entscheiden

In Weimar wehten am Rathaus, einem Gebäude der Stadtverwaltung und am Deutschen Nationaltheater dauerhaft die Flaggen der EU, Deutschlands, Thüringens und Weimars - teils werde das bereits seit Jahrzehnten so gehandhabt, erklärt ein Sprecher. Je nach protokollarischem Anlass würden zusätzlich Flaggen gehisst. Alle Gebäude befänden sich im Eigentum der Stadt. In Nordhausen stehe das Thema beim Kreistag am 10. Juni auf dem Programm, sagt eine Sprecherin. Aktuell seien dort die Verwaltungsgebäude des Landratsamts beflaggt.