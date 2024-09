Straubing (dpa/lby) - Drei Wochen nach der Flucht von vier Männern aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern teilt die Polizei mit: Alle Straftäter sind wieder gefasst. Zwei 27 und 31 Jahre alte Männer seien am 30. August in der Türkei aufgegriffen worden. Die Festnahme von zwei Flüchtigen am 22. August und 4. September in Österreich war bereits bekannt. Die vier Straftäter waren am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen.