Fahndungsaufruf Schmalkalden: Wer erkennt die zwei Verdächtigen?

Laut Polizei stahlen die Diebe Kosmetikartikel im Wert von sage und schreibe über 930 Euro: Bereits am 17. April 2024 entwendeten zwei bislang unbekannte Männer das Diebesgut aus einem Drogeriemarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden.
Nach einem Diebstahl in der Schmalkalder dm-Drogerie hat das Amtsgericht Meiningen nun der Veröffentlichung von Fahndungsfotos zugestimmt. Wer sind die beiden?
Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen führten, hat das zuständige Meininger Amtsgericht erst jetzt die Veröffentlichung der von der Überwachungskamera gefertigten Bilder angeordnet. Die Fotos der beiden Männer liegen vor.
Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer oder kann Angaben zu ihrer Identität bzw. ihrem Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entgegen – telefonisch unter (03693) 5910 (Aktenzeichen 0099336/2024).
Bereits im Jahr 2025 hatte eine Öffentlichkeitsfahndung in Schmalkalden Erfolg. Ein Ladendieb wollte in der Müller-Filiale am Hedwigsweg Waren im Wert von fast 300 Euro stehlen. Als eine Mitarbeiterin versuchte, ihn aufzuhalten, riss er sich los und schubste sie weg. Im September 2024 veröffentlichte die Landespolizeiinspektion ebenfalls ein Foto des Täters.
Hier gab es damals einen Fahndungserfolg: Im Oktober 2025 konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen ermitteln, die im Zusammenhang mit den veröffentlichten Fahndungsfotos eingegangen waren.