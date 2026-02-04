Fahndungsaufruf Schmalkalden: Wer erkennt die zwei Verdächtigen?

Unsere Empfehlung für Sie Schmalkalden: Dieb gefasst Öffentliche Fahndung mit Erfolg Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte nach einem Vierteljahr ein Ladendieb in Schmalkalden ermittelt werden.

Bereits im Jahr 2025 hatte eine Öffentlichkeitsfahndung in Schmalkalden Erfolg. Ein Ladendieb wollte in der Müller-Filiale am Hedwigsweg Waren im Wert von fast 300 Euro stehlen. Als eine Mitarbeiterin versuchte, ihn aufzuhalten, riss er sich los und schubste sie weg. Im September 2024 veröffentlichte die Landespolizeiinspektion ebenfalls ein Foto des Täters.