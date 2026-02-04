 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Hildburghausen

  6. Wer erkennt die zwei Verdächtigen?

Fahndungsaufruf Schmalkalden Wer erkennt die zwei Verdächtigen?

Nach einem Diebstahl in der Schmalkalder dm-Drogerie hat das Amtsgericht Meiningen nun der Veröffentlichung von Fahndungsfotos zugestimmt. Wer sind die beiden?

Fahndungsaufruf Schmalkalden: Wer erkennt die zwei Verdächtigen?
1
Von links: Zwei Einzelaufnahmen der Verdächtigen, rechts eine Aufnahme mit beiden. Foto: Polizei

Laut Polizei stahlen die Diebe Kosmetikartikel im Wert von sage und schreibe über 930 Euro: Bereits am 17. April 2024 entwendeten zwei bislang unbekannte Männer das Diebesgut aus einem Drogeriemarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden.

Nach der Werbung weiterlesen

Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen führten, hat das zuständige Meininger Amtsgericht erst jetzt die Veröffentlichung der von der Überwachungskamera gefertigten Bilder angeordnet. Die Fotos der beiden Männer liegen vor.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer oder kann Angaben zu ihrer Identität bzw. ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entgegen – telefonisch unter (03693) 5910 (Aktenzeichen 0099336/2024).

Unsere Empfehlung für Sie

Schmalkalden: Dieb gefasst: Öffentliche Fahndung mit Erfolg

09.10.2025 11:40 Schmalkalden: Dieb gefasst Öffentliche Fahndung mit Erfolg

Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte nach einem Vierteljahr ein Ladendieb in Schmalkalden ermittelt werden.

Bereits im Jahr 2025 hatte eine Öffentlichkeitsfahndung in Schmalkalden Erfolg. Ein Ladendieb wollte in der Müller-Filiale am Hedwigsweg Waren im Wert von fast 300 Euro stehlen. Als eine Mitarbeiterin versuchte, ihn aufzuhalten, riss er sich los und schubste sie weg. Im September 2024 veröffentlichte die Landespolizeiinspektion ebenfalls ein Foto des Täters.

Hier gab es damals einen Fahndungserfolg: Im Oktober 2025 konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen ermitteln, die im Zusammenhang mit den veröffentlichten Fahndungsfotos eingegangen waren.