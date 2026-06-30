Fahndung: Vermisst? Senior schaut Fußballspiel mit Nachbarin

Grassau (dpa/lby) - Während die Polizei in Oberbayern nach einem vermeintlich vermissten Senior gesucht hat, hat der Mann bei einer Freundin Fußball geschaut. Den Angaben nach verständigte die Tochter des 87-Jährigen die Polizei, weil ihr Vater nicht erreichbar war. Er soll ihr am Nachmittag mitgeteilt haben, dass er wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus gehen wolle. Da der Mann weder bei sich zu Hause in Grassau (Landkreis Traunstein) noch in umliegenden Krankenhäusern auffindbar war, fahndete die Polizei am Montagabend nach ihm.