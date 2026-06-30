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Fahndung Vermisst? Senior schaut Fußballspiel mit Nachbarin

Eine Frau meldet ihren 87 Jahre alten Vater als vermisst, weil er nicht aufzufinden ist. In der Nacht taucht der Mann wohlbehalten auf – und hat eine simple Erklärung für sein Verschwinden.

Fahndung: Vermisst? Senior schaut Fußballspiel mit Nachbarin
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Die Polizei fahndete nach dem vermeintlich vermissten Senior. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Grassau (dpa/lby) - Während die Polizei in Oberbayern nach einem vermeintlich vermissten Senior gesucht hat, hat der Mann bei einer Freundin Fußball geschaut. Den Angaben nach verständigte die Tochter des 87-Jährigen die Polizei, weil ihr Vater nicht erreichbar war. Er soll ihr am Nachmittag mitgeteilt haben, dass er wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus gehen wolle. Da der Mann weder bei sich zu Hause in Grassau (Landkreis Traunstein) noch in umliegenden Krankenhäusern auffindbar war, fahndete die Polizei am Montagabend nach ihm. 

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Um kurz nach Mitternacht sei der 87-Jährige dann "putzmunter" an seiner Wohnanschrift aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Er habe erzählt, dass er den Abend bei seiner gleichaltrigen Nachbarin verbracht hatte, um das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft im Fernsehen zu verfolgen.