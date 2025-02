Die Polizei prüft derzeit unter anderem, ob zwischen Täter und Opfer eine Vorbeziehung besteht. Der Tatort liegt in einem Wohngebiet mit Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern am Rand der knapp 10.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Heilsbronn. Das Opfer wohnte in unmittelbarer Nähe zum Tatort, wie es von der Polizei hieß. Ein Passant hatte am Morgen den Notruf gewählt.