Fahndung Staatsanwaltschaft sucht nach Rechtsextremist Christian Klar

Als Organisator rechter Demos ist der Geraer Christian Klar ein zentraler Akteur der Szene geworden. Nun ist er untergetaucht.

Fahndung: Staatsanwaltschaft sucht nach Rechtsextremist Christian Klar
Christian Klar ist zur Fahndung ausgeschrieben. (Archivbild) Foto: Jacob Schröter/dpa

Gera (dpa/th) - Die Staatsanwaltschaft Gera fahndet aktuell nach dem Rechtsextremisten Christian Klar. Er sei einem Prozess um eine Strafsache am Amtsgericht Gera ferngeblieben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Um was genau es sich handelte, sagte er nicht. Zuvor hatten Medien berichtet. Klar war in der Vergangenheit unter anderem als Organisator rechter Demos in Ostthüringen in Erscheinung getreten.

Grundsätzlich gelte jede Person, deren Aufenthaltsort unbekannt sei und bei der die Annahme bestehe, dass sie sich einer Strafsache entziehe, als flüchtig, hieß es weiter. "So ist auch hier der Fall." Wann genau die Fahndung gestartet habe, sei unklar - vermutlich schon Ende 2025, so der Sprecher. Zu Einzelheiten oder Erkenntnissen zum Aufenthaltsort machte er keine Angaben.