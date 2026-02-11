Fahndung: Staatsanwaltschaft sucht nach Rechtsextremist Christian Klar

Gera (dpa/th) - Die Staatsanwaltschaft Gera fahndet aktuell nach dem Rechtsextremisten Christian Klar. Er sei einem Prozess um eine Strafsache am Amtsgericht Gera ferngeblieben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Um was genau es sich handelte, sagte er nicht. Zuvor hatten Medien berichtet. Klar war in der Vergangenheit unter anderem als Organisator rechter Demos in Ostthüringen in Erscheinung getreten.