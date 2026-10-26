Weimar (dpa/th) - Nach einer Sprengung eines Zigarettenautomats in der Gemeinde Am Ettersberg bei Weimar hat die Polizei mit einem Hubschrauber gefahndet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatten Unbekannte den Automaten in der Nacht zu Montag gesprengt und so Tabakwaren und Bargeld in bisher unbekannter Höhe erbeutet. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Daraufhin sei großflächig in der Gemeinde nach ihnen gesucht worden. Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.