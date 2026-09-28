Fahndung: Polizei sucht weiter flüchtigen Häftling aus Maßregelvollzug

Schkeuditz/Leipzig (dpa/sn) - Ein aus dem psychiatrischen Maßregelvollzug in Schkeuditz bei Leipzig entkommener Strafgefangener ist noch immer auf der Flucht. Nach dem 22-Jährigen werde intensiv gesucht, teilte die Polizei auf Anfrage mit.
Die Polizei sucht weiter nach einem 22-Jährigen, der aus dem Maßregelvollzug in Schkeuditz entkam. Von dem Mann könnte eine Gefahr ausgehen. Hinweise aus der Bevölkerung sind gefragt.
Schkeuditz/Leipzig (dpa/sn) - Ein aus dem psychiatrischen Maßregelvollzug in Schkeuditz bei Leipzig entkommener Strafgefangener ist noch immer auf der Flucht. Nach dem 22-Jährigen werde intensiv gesucht, teilte die Polizei auf Anfrage mit.
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Der Häftling war am Freitagnachmittag bei einem Spaziergang im Ortsteil Altzscherbitz davon gelaufen. Da die bisherige Suche erfolglos blieb, bittet die Polizei in einem Fahndungsaufruf um Hinweise. Der Mann ist den Angaben zufolge seit 2025 wegen einer psychischen Erkrankung einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus im Maßregelvollzug untergebracht. Aufgrund seiner bisherigen Taten ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass von dem 22-Jährigen eine Gefahr ausgeht. Wer den Mann sieht, sollte die Notrufnummer 110 wählen.
Als der Mann entkam, trug er den Angaben nach eine hellblaue Windjacke, blaue Jeans und Turnschuhe. Er ist in etwa 1,78 Meter groß, hat eine hagere Statur und trägt eine schwarze Igelschnittfrisur mit Vollbart.