Fahndung: Polizei sucht weiter flüchtigen Häftling aus Maßregelvollzug

Der Häftling war am Freitagnachmittag bei einem Spaziergang im Ortsteil Altzscherbitz davon gelaufen. Da die bisherige Suche erfolglos blieb, bittet die Polizei in einem Fahndungsaufruf um Hinweise. Der Mann ist den Angaben zufolge seit 2025 wegen einer psychischen Erkrankung einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus im Maßregelvollzug untergebracht. Aufgrund seiner bisherigen Taten ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass von dem 22-Jährigen eine Gefahr ausgeht. Wer den Mann sieht, sollte die Notrufnummer 110 wählen.