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  4. Polizei sucht nach Überfall auf Tankstelle nach den Tätern

Fahndung Polizei sucht nach Überfall auf Tankstelle nach den Tätern

Mitten in München rauben zwei Männer eine Tankstelle aus – trotz Drohnen und Spürhunden entkommen sie. Warum die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung setzt.

Fahndung: Polizei sucht nach Überfall auf Tankstelle nach den Tätern
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Mit einer Polizeidrohne suchten die Beamten nach den Unbekannten. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa

München (dpa/lby) - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in München sucht die Polizei nach zwei unbekannten Männern. Bisher verlief die Suche nach den Tätern ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach sollen die Täter die Tankstelle am Freitag mit Anscheinswaffen gestürmt und Bargeld gefordert haben. Sie erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Betrag. Danach flüchteten sie zu Fuß, hieß es. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich neben einem 57-jährigen Angestellten auch mehrere Kunden im Verkaufsraum. Verletzt wurde niemand.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen unter anderem Polizeihunde und eine Drohne beteiligt waren, blieben bislang ohne Erfolg. Die Münchner Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren sowie Videoaufzeichnungen und sucht jetzt nach Zeugen.