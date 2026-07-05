Fahndung: Polizei sucht nach Überfall auf Tankstelle nach den Tätern

Demnach sollen die Täter die Tankstelle am Freitag mit Anscheinswaffen gestürmt und Bargeld gefordert haben. Sie erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Betrag. Danach flüchteten sie zu Fuß, hieß es. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich neben einem 57-jährigen Angestellten auch mehrere Kunden im Verkaufsraum. Verletzt wurde niemand.