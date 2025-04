Fahndung: Polizei sperrt Autobahn nach Raub - Hubschrauber im Einsatz

Dasing (dpa/lby) - Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall in Schwaben hat die Polizei die Autobahn 8 gesperrt und mit einem Hubschrauber nach dem Täter gefahndet. Der bislang unbekannte Täter soll einen 40-Jährigen mit einer Waffe bedroht und so eine hochwertige Uhr erpresst haben, teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige traf sich demnach am Montag mit dem Unbekannten in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg), um ihm die Uhr zu verkaufen. Er hatte die Uhr zuvor online inseriert.