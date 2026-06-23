Cham (dpa/lby) - Ein Mann soll in einem Zug in der Oberpfalz einem Schüler ins Gesicht gespuckt haben. Der 14 Jahre alte Junge war zusammen mit seiner Schulklasse mit dem Zug von Schwandorf nach Cham unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann habe während der Fahrt drei Schüler schroff angesprochen. Daraufhin habe der Lehrer bei ihm nachgefragt, was vorgefallen sei, habe aber keine klare Antwort erhalten. Als die Schulklasse am Montag in Cham ausstieg, spuckte der Mann dem Schüler dann ins Gesicht, wie es weiter hieß. Der mutmaßliche Täter sei mit dem Zug weitergefahren. Trotz Fahndung konnte der Mann bislang nicht gefunden werden.