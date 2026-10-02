Fahndung: Noch keine Spur von flüchtigem Häftling aus Maßregelvollzug

Der Häftling war am Freitagnachmittag bei einem Spaziergang im Ortsteil Altzscherbitz davongelaufen. Der 22-Jährige ist den Angaben zufolge seit 2025 wegen einer psychischen Erkrankung einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus im Maßregelvollzug untergebracht. Aufgrund seiner bisherigen Taten ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgeht. Wer den Mann sieht, sollte die Notrufnummer 110 wählen.