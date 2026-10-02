Fahndung: Noch keine Spur von flüchtigem Häftling aus Maßregelvollzug

Schkeuditz/Leipzig (dpa/sn) - Eine Woche nach der Flucht aus dem psychiatrischen Maßregelvollzug in Schkeuditz bei Leipzig fehlt von dem Mann noch jede Spur. Nach dem 22-Jährigen werde intensiv gefahndet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.
Eine Woche nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug bleibt der 22-Jährige verschwunden. Die Polizei sucht weiter und warnt: Von dem Mann könnte eine Gefahr ausgehen.
Schkeuditz/Leipzig (dpa/sn) - Eine Woche nach der Flucht aus dem psychiatrischen Maßregelvollzug in Schkeuditz bei Leipzig fehlt von dem Mann noch jede Spur. Nach dem 22-Jährigen werde intensiv gefahndet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.
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Der Häftling war am Freitagnachmittag bei einem Spaziergang im Ortsteil Altzscherbitz davongelaufen. Der 22-Jährige ist den Angaben zufolge seit 2025 wegen einer psychischen Erkrankung einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus im Maßregelvollzug untergebracht. Aufgrund seiner bisherigen Taten ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgeht. Wer den Mann sieht, sollte die Notrufnummer 110 wählen.
Als der Mann entkam, trug er den Angaben nach eine hellblaue Windjacke, blaue Jeans und Turnschuhe. Er ist etwa 1,78 Meter groß, hat eine hagere Statur, trägt eine schwarze Igelschnittfrisur sowie einen Vollbart.