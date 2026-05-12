Fahndung mit Hubschrauber: Mutmaßlicher sexueller Übergriff - Jugendlicher festgenommen

Straubing (dpa/lby) - Wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs in der Nacht ist in Straubing ein Jugendlicher festgenommen worden. Er soll eine Frau körperlich angegangen und dann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, teilte die Polizei mit. Der Verdächtige flüchtete, die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Eine Fahndung im Anschluss unter anderem mit einem Hubschrauber in der Nacht auf Sonntag verlief zunächst ergebnislos.