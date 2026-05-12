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  4. Mutmaßlicher sexueller Übergriff - Jugendlicher festgenommen

Fahndung mit Hubschrauber Mutmaßlicher sexueller Übergriff - Jugendlicher festgenommen

In der Nacht kreist ein Hubschrauber über Straubing. Gesucht wird ein Mann, der eine Frau auf der Straße angegriffen haben soll. Zeugenhinweise führen schließlich zum Fahndungserfolg.

Fahndung mit Hubschrauber: Mutmaßlicher sexueller Übergriff - Jugendlicher festgenommen
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Die Polizei nahm den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Straubing (dpa/lby) - Wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs in der Nacht ist in Straubing ein Jugendlicher festgenommen worden. Er soll eine Frau körperlich angegangen und dann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, teilte die Polizei mit. Der Verdächtige flüchtete, die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Eine Fahndung im Anschluss unter anderem mit einem Hubschrauber in der Nacht auf Sonntag verlief zunächst ergebnislos.

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Nach einem Zeugenaufruf meldeten sich mehrere Menschen mit Hinweisen. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Jugendlichen. Die Beamten nahmen ihn am Montagabend zu Hause fest. Nun soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.