Colmberg (dpa/lby) - Mutmaßlich mehrere noch unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag im Landkreis Ansbach einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter seien dann aus der Bank in Colmberg in einem dunklen Fahrzeug geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten leiteten demnach eine Fahndung ein, auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz.