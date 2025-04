Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag mit dem Transporter in falscher Richtung auf dem Standstreifen gefahren. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten dann die Polizei alarmiert. Der 30-Jährige sei von den Beamten gestoppt worden und habe sich zunächst geweigert auszusteigen. Die Polizisten zogen ihn daraufhin aus dem Fahrzeug und gerieten in ein Gerangel mit ihm, wie es weiter hieß.