Fahndung Meiningen: Betrügerin shoppt sich selbst in die Falle

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die tatsächliche Besitzerin des Geldbeutels und der Kreditkarte noch am 2. Februar selbst eingekauft, ihre Karte genutzt und ging dann heim. Dass ihr Geldbeutel fehlt, sei der Dame erst am Tag danach überhaupt klar geworden, erläutert Anne-Kathrin Seifert, Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion, weiter. Doch da war es schon geschehen …