Fahndung Meiningen: Betrügerin shoppt sich selbst in die Falle

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einer bislang unbekannten Frau, die Anfang Februar mehrfach unberechtigt eine Bankkarte genutzt haben soll. Die Ermittler bitten die nun um Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen.
Erst shoppen, dann die Fahndung: Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Meiningen eine Frau, die mit einer fremden Geldkarte einkaufte.
Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einer bislang unbekannten Frau, die Anfang Februar mehrfach unberechtigt eine Bankkarte genutzt haben soll. Die Ermittler bitten die nun um Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen.
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Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die tatsächliche Besitzerin des Geldbeutels und der Kreditkarte noch am 2. Februar selbst eingekauft, ihre Karte genutzt und ging dann heim. Dass ihr Geldbeutel fehlt, sei der Dame erst am Tag danach überhaupt klar geworden, erläutert Anne-Kathrin Seifert, Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion, weiter. Doch da war es schon geschehen …
Am Nachmittag des 3. Februar 2026 ging eine bisher unbekannte Person, nach der nun gefahndet wird, mit der Geldkarte der Geschädigten in mehreren Geschäften in Meiningen einkaufen. Wie die Frau in den Besitz des Geldbeutels samt Bankkarte gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Ob die Besitzerin ihren Geldbeutel irgendwo hat liegen lassen und er dann unterschlagen wurde, ob er von der mutmaßlichen Täterin gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar, so Seifert. Fakt ist jedoch: Die Frau, die unbefugt die fremde Kreditkarte zum Einkaufen nutzte, lief in einem der Geschäfte geradewegs in eine Überwachungskamera.
Auf Grundlage eines Beschlusses des zuständigen Amtsgerichts werden jetzt Aufnahmen aus der Videoüberwachung eines betroffenen Geschäfts veröffentlicht. Die Ermittler hoffen, dass die Bilder zur Identifizierung der Frau beitragen. Dass die Öffentlichkeitsfahndung bereits nach fünf Monaten erfolgt ist, ist dabei auffällig.
Weil die Veröffentlichung von Bildern einen starken Grundrechtseingriff darstellt, darf der Schritt nur als letztes Mittel angewendet werden. Nur wenn alle anderen Ermittlungsansätze nicht zum Ergreifen des mutmaßlichen Täters geführt haben, wird dem Beschluss stattgegeben.
Wer die abgebildete Person kennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 entgegen. Dabei sollte das Aktenzeichen 0030581/2026 angegeben werden.
Die Polizei weist darauf hin, dass auch vermeintlich kleine Beobachtungen für die Ermittlungen von Bedeutung sein können.