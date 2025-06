Erlangen (dpa/lby) - Gleich zwei Geldautomaten in einer Nacht haben Unbekannte in Erlangen in die Luft gejagt. Die Täter seien in einem dunklen Auto davongerast, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA). Ob diese Geld erbeuten konnten, war am Morgen noch unklar. LKA-Spezialisten müssen nun zunächst ein Sprengstoffpaket entschärfen, das nicht detoniert war.