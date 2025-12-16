Mit einem perfiden Telefonbetrug haben Täter am 8. September 2025 eine Seniorin in der Jerusalemer Straße um 25.000 Euro gebracht. Die Betrüger täuschten am Telefon vor, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und benötige dringend Kautionsgeld. Unter starkem emotionalen Druck übergab die Frau das Bargeld an einen bislang unbekannten Mann. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen (LPI-SHL) hat nun Überwachungsbilder des Täters veröffentlicht und sucht Zeugen: Wer kennt den Mann auf den Fotos? Hinweise nimmt die Polizei unter 03693 591-0 mit dem Aktenzeichen 0235075/2025 entgegen.