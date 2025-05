Fahndung erfolgreich: Maskierte überfallen Frau in ihrem Haus

Rentweinsdorf (dpa/lby) - Mehrere maskierte Männer haben eine Rentnerin in ihrem Haus in Unterfranken überfallen und leicht verletzt. Die Täter seien anschließend mit Bargeld in einer mittleren fünfstelligen Höhe geflohen, teilte die Polizei mit. Drei Verdächtige im Alter von 18, 21 und 27 Jahren sitzen wegen des Verdachts des schweren Raubs und der gefährlichen Körperverletzung inzwischen in Untersuchungshaft.