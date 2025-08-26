Fahnder schlagen zu: Mafia wäscht Millionen über Scheinfirmen auch in Deutschland

Marseille/München - Bei einem Schlag gegen Geldwäsche durch die italienische Mafia haben Fahnder Scheinfirmen in Italien, Frankreich und Deutschland aufgedeckt und an der Côte d'Azur Immobilien im Millionenwert beschlagnahmt. Die von der Finanzfahndung Rom, Spezialfahndern in Marseille und dem für Wirtschaftskriminalität zuständigen Kriminalfachdezernat in München mit Hilfe von Europol geführten Ermittlungen hätten sich gegen eine zur Camorra gehörenden Gruppierung gerichtet, teilte die Staatsanwaltschaft in Marseille mit.