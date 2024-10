664 Menschen haben die Petition zugunsten der Ilmenauer Bäume unterschrieben. Foto: Jessie Morgenroth

Während die Engagierten sich kürzlich den großen, gesunden Baum vor Ort angesehen haben, kamen sie mit einer Anwohnerin in kontakt. Sie gehört wohl zu den längsten Nachbarn des Ahornbaums, mehr noch, sie hatte ihn vor 64 Jahren mitgepflanzt, erinnerte sich die Dame, die den Baum erhalten will. Das Netzwerk Nachhaltiges Ilmenau machte bei der Gelegenheit auch auf eine mittlerweile beendete Petition Ilmenauer Bürger zum Baumschutz aufmerksam, die 664 Menschen unterschrieben hatten und die Ilmenaus Oberbürgermeister bei der September-Stadtratssitzung übergeben wurde. Ausführliche Informationen zu den Ilmenauer Bäumen gibt es im Umwelt- und Verkehrsausschuss am 16. Oktober, 16.30 Uhr, im Ratssaal des Ilmenauer Rathauses. Zuhörer sind willkommen.