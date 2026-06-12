Wissen Sie, was „Semana“ bedeutet? Aus dem spanischen übersetzt, heißt das Wort Woche. In Kolumbien ist „Semana“ ein bekanntes wöchentlich erscheinendes investigatives Nachrichtenmagazin. Politik und Aktuelles spielt in ihm die Hauptrolle. Auch in Schleusingen, in Südthüringen, in Deutschland und über die Grenzen der Republik hinaus, ist „Semana“ ein Begriff. Und zwar als Fachzeitschrift, herausgegeben vom Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg, auf Hochglanzpapier und in Farbe.