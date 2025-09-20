Halle - Der Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt hat die Bedeutung von Schutzkonzepten gegen Gewalt im Jugendsport betont. Schutzkonzepte seien in der Vergangenheit zu oft als ein Makel stigmatisiert worden, betonte Holger Paech auf einem Fachtag der Sportjugenden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Es hieß, wer ein Schutzkonzept braucht, der muss doch auch ein Problem haben." Heute seien Schutzkonzepte Qualitätssiegel. Kinderschutz sei daher flächendeckender Bestandteil der Ausbildungen von Trainerinnen und Trainern.