Fachtag: Mehr Aufklärung über Alkohol und Schwangerschaft gefordert

Jena (dpa/th) - Die Thüringer Landesstelle für Suchtfragen drängt auf mehr Angebote in Thüringen, um werdende Mütter besser über das Gesundheitsrisiko von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft für Kinder aufzuklären. "Eltern von Kindern mit alkoholbedingten Schädigungen erzählen oft, dass sie nicht darüber aufgeklärt wurden", sagte Leiterin Sarah Kornmann anlässlich einer Fachkonferenz in Jena. Nach ihren Angaben kommen in Deutschland jährlich rund 10.000 Kinder mit Gesundheitsschäden zur Welt, weil deren Mütter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben.