„Der Fachtag ist der erste seiner Art im Ilm-Kreis und setzt ein klares Zeichen gegen Gewalt in allen Lebensbereichen. Er dient dazu, Sichtbarkeit zu schaffen, Stille zu brechen und konkrete Handlungsmöglichkeiten vor Ort zu etablieren“, erklärt Landrätin Petra Enders und betont: „Unser Ziel ist es, Netzwerke zwischen Hilfsorganisationen, Gesundheitsdiensten, Polizei, Schulen, Jugend- und Familienämtern sowie weiteren lokalen Akteuren zu stärken, um eine koordinierte, wirksame und frühzeitige Unterstützung zu gewährleisten.“ Das Landratsamt des Ilm-Kreises lädt deshalb unter dem Motto „Hinsehen. Verstehen. Handeln“ am 20. November, von 10 bis 16 Uhr, ins Parkcafé Ilmenau zu einem landkreisweiten Fachtag gegen Gewalt ein.