Grund für die kurzfristige Schließung ist der Ausfall des zuständigen Fachangestellten für Bäderbetriebe. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, sagte Bartholomäus. Derzeit laufen Gespräche mit einem externen Dienstleister, der den Betrieb eventuell schon in der kommenden Woche übernehmen könnte. Noch ist unklar, ob das klappt. Ein einfaches Überbrücken der Personallücke sei nicht möglich. Die gesetzlichen Vorgaben in Thüringen schreiben für den Badebetrieb eine spezielle Qualifikation vor – allein Rettungsschwimmer reichen nicht aus. Zwar stehen in Römhild zwei Rettungsschwimmer bereit, doch ein Fachangestellter für Bäderbetriebe ist zwingend erforderlich. Die Stadt prüft deshalb auch, ob temporär eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Bädern in Meiningen oder Hildburghausen in Frage kommt. „Das braucht aber Vorlauf, vertragliche Regelungen und natürlich auch geeignetes Personal“, so der Bürgermeister.