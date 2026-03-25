Fachkräftemangel Verwaiste Theken - Fleischverkäufer werden knapp

"Wir erleben keinen Einbruch des Fleischkonsums. Die Nachfrage ist sehr stabil und gut", sagt Philipp Hennerkes vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. Das Verbraucherverhalten unterscheide sich allerdings stark. In manchen Regionen gingen die Leute gern an die Fleischtheke, in größeren Städten bedienten sich viele stärker im SB-Bereich.

"Für die Menschen sind Frischetheken ein wichtiger Bestandteil von Supermärkten", sagt der Edeka-Kaufmann Falk Paschmann. "Ohne die Beratung verlieren wir unsere DNA." Das erfordert entsprechendes Personal. An der Fleischtheke arbeiten laut Paschmann je nach Marktgröße und Tag durchschnittlich 4 bis 12 geschulte Beschäftigte.

Wie reagieren die Unternehmen?

Ausländisches Personal wird wichtiger. 2024 kamen laut Fleischerei-Verband von rund 2.350 Fleischfachverkäufer-Azubis mehr als 1.000 aus dem Ausland. Darauf setzt auch Edeka Hieber. Das Unternehmen, dem 17 Märkte in Baden-Württemberg gehören, rekrutiert Auszubildende aus Indien. Kaufland testet andere Lösungen. In einer Filiale in Rottweil stehen digitale Terminals im Eingangsbereich. Kunden können hier bestellen und die Ware ein paar Minuten später abholen. Das Konzept soll ausgeweitet werden.

Andere wie zum Beispiel Simon Gräther aus Baden-Württemberg ändern ihr Geschäftsmodell. 2023 und 2024 stellte er gemeinsam mit seinem Vater die Metzgereien in Haslach und Deckenpfronn auf einen 24-Stunden-Selbstbedienungsbetrieb ohne Verkaufspersonal um. Die Ware liegt abgepackt im Regal, Informationen zur Zubereitung können Kunden auf den Verpackungen finden. Bezahlt wird an einer Selbstbedienungskasse.

Eine Beratung sei gar nicht nötig, sagt Gräther. Viele Menschen brauchten das nicht. Der Umsatz habe sich im neuen Format verdoppelt, der Gewinn vervierfacht. Personal benötigt er aber weiterhin, zum Beispiel für das Verpacken von Fleisch und Wurst. Laut dem Handelsexperten Stephan Rüschen gibt es in Deutschland bereits mehr als 100 unbemannte Metzgereien.

Wie finden Kunden das?

Eine Befragung des Dienstleisters Vocovo in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus dem Oktober 2025 zeigte, dass 43 Prozent ein Einkaufserlebnis ohne direkte Interaktion mit Mitarbeitenden vorziehen. Für einen großen Teil der Kunden sind Geschäfte ohne Personal jedoch nicht attraktiv. Knapp 52 Prozent bevorzugen den direkten Austausch gegenüber rein digitalen Lösungen. Für 43 Prozent ist ein Geschäft, das ausschließlich auf Selbstbedienung setzt, kein akzeptables Einkaufserlebnis.