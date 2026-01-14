Berlin - Viele Mütter in Teilzeit würden laut einer Umfrage mehr arbeiten, wenn besser auf ihre Bedürfnisse eingegangen würde. Demnach würden 17 Prozent der Mütter unter den bestehenden Bedingungen ihre Arbeitszeit gern erhöhen. Wenn sich betriebliche Bedingungen verbessern würden, etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle, wären laut der Prognos-Umfrage sogar 45 Prozent der Mütter dazu bereit. Die Ergebnisse der im Auftrag des Bundesfamilienministeriums erstellten Studie liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.